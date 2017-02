Pesaro: dal 21 al 28 febbraio la Settimana Rossiniana

"Una grazia, un certo incanto", è tratto dal libretto de 'La Cenerentola' il titolo della Settimana Rossiniana di Pesaro.

Nicola Piovani aprirà il programma degli eventi, dal 21 al 28 febbraio, per i 200 anni de 'La Cenerentola' e il "non compleanno" di Gioachino Rossini, nato il 29 febbraio 1792. Il compositore premio Oscar sarà al teatro Rossini martedì 21 febbraio, alle 21, con 'La musica è pericolosa'. Un racconto narrato da strumenti in scena. "Per l'occasione Piovani proporrà anche la trascrizione originale di un brano di Rossini, fatta appositamente per la città" annunciano il sindaco Matteo Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini, il direttore artistico di Amat Gilberto Santini e il sovrintendente del Rossini Opera Festival Gianfranco Mariotti.

Sono 22 gli eventi in programma per dal titolo concerti, opere, laboratori per bambini, proiezioni di film, incontri e presentazione del progetto 'Rossini gourmet'. Tra le location, oltre ai Teatri Rossini e Sperimentale, la Chiesa dell'Annunziata, Casa Rossini, Palazzo Montani Antaldi. Chiuderà 'La Cenerentola' diretta da Alberto Zedda, eseguita in forma di concerto, con orchestra e coro del Conservatorio Rossini e i cantanti dell'Accademia rossiniana, martedì 28 febbraio al teatro Rossini.

"Il governo - ha spiegato il sindaco Ricci - ha deciso di orientare una programmazione pluriennale sui grandi testimonial del genio e della bellezza italiana nel mondo. Si partirà nel 2018 con Rossini, proseguendo con Leonardo (2019), Raffaello (2020) e Dante (2021). E' la dimensione dentro cui ci stiamo muovendo per il 150esimo rossiniano. Non sarà un singolo evento, ma una fase temporale di ampio respiro. Dentro la quale vogliamo fare un passo dopo l'altro per diventare sempre più la città della musica". Nel video l'intervista a Daniele Vimini, assessore Cultura Comune Pesaro.



