Successo per la commedia di Sant'Agata del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Teatro Titano gremito domenica 5 febbraio a conclusione della festa di Sant’Agata. Risate e applausi, sono stati il filo conduttore della scoppiettante commedia di Derek Benfield, tradotta in vernacolo sammarinese, “Do stciuptèdi me pustèin”.

Per il quarantacinquesimo anno consecutivo il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli è riuscito ad offrire all’affezionatissimo pubblico uno spettacolo degno ed apprezzato.

Ora l’appuntamento è per le repliche che si terranno sempre nel Teatro Titano nei giorni di giovedì 9 e sabato 11 febbraio. I biglietti sono in vendita presso l’Edicola “Il Quadrifoglio” – via piana- San Marino Città.