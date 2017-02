L'Europa al Cinema: il liceo sammarinese riflette sullo smembramento dell'UE

Al cinema Concordia di Borgo, per i ragazzi del triennio del liceo di San Marino, è stato proiettato il film “The Great European disaster Movie”, pellicola che alterna narrazione e testimonianze e che descrive lo scenario attuale dell'Europa. Si tratta di una iniziativa del Punto Europa San Marino, il servizio di informazione sull'Ue curato dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Per l'occasione, la struttura ha organizzato l'evento in collaborazione con gli Istituti Culturali del Titano e la Scuola Superiore. La pellicola offre un’ipotesi sui possibili effetti dello smembramento dell'Unione europea, con particolare attenzione agli effetti dei movimenti indipendentisti e dei nazionalismi. “Uno degli scopi del Punto Europa - spiega Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Ateneo sammarinese - è aiutare le persone a capire l'Europa unita sviluppando pensiero autonomo e senso critico”. E che diventa importante soprattutto ora, dal momento che San Marino sta negoziando un accordo di associazione con l'Unione Europea