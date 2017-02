Sanremo: oggi al via la 67esima edizioni

Un po' di San Marino al Festival, con la fiorista del Titano Mara Verbena

I primi 11 artisti che saliranno questa sera sul palco dell'Ariston per la prima serata del 67mo Festival di Sanremo saranno Al Bano, Bernabei, Clementino, Elodie, Meta, Moro, Mannoia, Ferreri, Comello, Ron e Samuel.

L'edizione di quest'anno vedrà come conduttori Maria De Filippi al fianco del "padrone di casa" Carlo Conti.

La "Queen Mary" della tv italiana scherza e con grande autoironia in conferenza stampa "com'è strano sentirsi Belen".

Per la prima puntata del Festival targato Conti-De Filippi si prevede un ricco programma di ospiti italiani e stranieri: dalla copertina di Crozza a Tiziano Ferro, che si esibirà sul palco con Carmen Consoli, passando per Ricky Martin, Clean Bandit e Raul Bova.

Ricordiamo poi che c'è anche un po' di San Marino al Festival, con la fiorista del Titano Mara Verbena, in qualità di decoratrice floreale del palco di Sanremo e rappresentante del gruppo di 23 fioristi presenti all'Ariston.

"I fiori fanno bene alla vita, quindi ci vogliono", dice durante un'intervista rilasciata a sanremonews.it, e poi anche a Radio San Marino questa mattina durante una chiacchierata con il nostro dj Gilberto Gattei.