Carlo Romeo e i ragazzi di Radio Tutti questa sera a "Talk About"

Questa sera nella rassegna "Talk About" Conversazioni in Cerca d'Autore, Chicco Giuliani ospita il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo per presentare alla platea riccionese di #YellowFactory "Radio Tutti", il primo programma, nella storia della Repubblica di San Marino, rivolto all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione di contenuti radiofonici: "Parole e Musica come forma di inclusione".

Il Direttore Generale Romeo ha lanciato più di un anno fa questa idea trasformata in realtà nel dicembre 2015 come progetto pilota, per poi diventare un appuntamento fisso ogni ultimo giorno del mese.

I ragazzi diversamente abili di "Radio Tutti" vanno in onda come provetti speaker, insieme a Chicco Giuliani, curatore del progetto, e a Paolino Zanetti in regia.

L'appuntamento è per questa sera alle 21.00 all’interno di Yellow Factory, via Manfroni 1, Riccione.