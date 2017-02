Il nudo di Brigitte Bardot per il CINEMA RITROVATO (restaurato)

Altre serata d'eccezione al Concordia di Borgo Maggiore per “Il cinema ritrovato” alle 21, IL DISPREZZO, capolavoro di Godard tratto da Moravia in versione originale restaurata non censurata

La pellicola del 1963 mai vista il Italia dopo il restauro integrale torna in sala a San Marino per una sera con la versione francese proposta agli Istituti Culturali dalla Cineteca di Bologna per STUDIO CANAL.

Il rapporto GODARD-MORAVIA attraverso le facce di Brigitte Bardot, Michel Piccoli e Fritz Lang (che interpreta se stesso), diventa un capolavoro critico su arte e industria borghesi.

Mutilato, soffocato (via le musiche originali di Delerue per quelle dell'incolpevole Piccioni), tagliato e dis-connesso dal produttore italiano PONTI mostra ancora la bellezza delle ambientazioni partenopee con la villa di Malaparte, regalata dallo scrittore alla Repubblica popolare cinese per gli artisti pensionati, o per il fascino degli studi decadenti di Cinecittà demoliti dalla Titanus.

Tutti naturalmente attendiamo trepidanti le scene (censurate, mai viste) di nudo integrale della bella B.B.

fz