Sanremo: prima serata col botto

Ieri sera la prima della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Debutto boom per il Festival condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. La prima serata ha raccolto in media 11 mln 374 mila spettatori con il 50.4% di share. Clementino, Ron e Giusy Ferreri sono i tre big a rischio eliminazione. Undici le canzoni in gara in questa prima manche, tante e varie le performance degli ospiti, italiani e internazionali. Ma c'è stato spazio anche per parentesi serie, con i soccorritori di Rigopiano e gli alfieri del bullismo. Stasera altri 11 big in gara mentre gli ospiti saranno Giorgia, Robbie Williams, Biffy Clyro, Keanu Reeves e Francesco Totti.

E anche quest'anno sul palco dell'Ariston il tocco sammarinese di Mara Verbena, protagonista delle decorazioni floreali dell'evento