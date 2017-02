9 febbraio 1941: nasceva il cantante sammarinese Little Tony

Little Tony, nome d'arte di Antonio Ciacci, è stato un cantante e attore sammarinese, interprete di numerosi successi come "Cuore matto", "Riderà" e "24 mila baci", cantata in coppia con Adriano Celentano e classificatasi seconda al Festival di Sanremo 1961.

Ripensando al giorno in cui andò a fare le prove per poi incidere "Cuore matto", Little Tony ricorda di quanto fosse poco convinto della canzone, che considerava una "canzoncina", dopo aver inciso "Riderà".

Dopo le prove si sedette e dietro di lui sentì una voce dirgli: "Hai una canzone che venderà milioni di dischi, è un'idea... fantastica!" Era Domenico Modugno.



Cittadino della Repubblica di San Marino Little Tony nacque in Italia, a Tivoli, il 9 febbraio 1941, da famiglia sammarinese da sette generazioni. I genitori del famoso cantante erano entrambi originari di Chiesanuova.

Nonostante abbia vissuto quasi sempre in Italia, Little Tony non ha mai richiesto la cittadinanza italiana, fiero e orgoglioso di essere sammarinese.

Nel 2008 la Televisione di Stato di San Marino SMRTV ha scelto l'artista per presiedere la giuria che ha nominato il rappresentante del Titano all'Eurofestival.



Little Tony è morto a Roma la sera del 27 maggio 2013 presso la clinica di Villa Margherita dove si trovava ricoverato da tre mesi a causa di un tumore ai polmoni.

La cerimonia funebre si è svolta il 30 maggio presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, dopo la quale le sue spoglie, con un lungo corteo al seguito, sono state portate nel cimitero di Tivoli, dove tuttora riposa.

Dopo la sua morte gli è stato dedicato un memorial presentato da Fanny Cadeo e Fernando Monteleone, durante il quale sono state premiate le associazioni con cui Tony collaborava.



A San Marino, proprio oggi, 9 febbraio 2017, la sala polivalente di Serravalle diventa ufficialmente Auditorium Little Tony. L'iniziativa di intitolare l'impianto al cantante sammarinese, scomparso quattro anni fa, è stata concordata da Segreteria alla Cultura e Giunta di Serravalle, proprio per ricordare il giorno in cui Little Tony avrebbe compiuto 76 anni.