Gran film al CONCORDIA un piccolo capolavoro normale...

Solo in Repubblica stasera (replica lunedì 13 e mercoledì 15) l'ultimo film di Jim Jarmusch, PATERSON, movie dell'anno nel 2016 in America

Musicista- regista e tanto altro, JARMUSCH, è da sempre considerato geniale a casa sua negli Stati Uniti e anche in Europa, amatissimo dai francesi, che lo premiano pure a Cannes ( e non è poco).

Il suo ultimo film è una commedia surreale e sentimentale ( i termini non sono contradditori per lui) in una piccola storia sul gusto poetico della vita.

Una pellicola a due velocità: una secondo la lentezza della quotidianità l'altra secondo il veloce scorrere del tempo come “IV dimensione...”, (“ senza amore perché uno deve esistere” - dice il personaggio più normale della narrazione scenica).

In sintesi, secondo il cronista durante la visione natalizia di PATERSON, in un giorno, un solo giorno, ci sono 24 ore ( è normale!) ma si vivono senza accorgersene 1440 minuti e vertiginosamente 86.400 secondi ogni dannato giorno che ci e dato di vivere, ancora...

fz