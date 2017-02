Le pietre parlano: SAN FRANCESCO storia di un restauro

Incontro pubblico in pinacoteca per parlare del monumento religioso frncescano più antico di Città in secoli di rimaneggiamenti

“UN RACCONTO SCRITTO CON LE PIETRE: note storiche sulla chiesa di San Francesco” nell'incontro organizzato dagli Istituti Culturali con l'Associazione LAPIS. Al museo - pinacoteca di Città l'evento pubblico introdotto da Paolo Rondelli sullo storico edificio francescano dalle origini trecentesche ai lavori sui danneggiamenti del Nevone 2012. Tecnici ed esperti dei recenti restauri e scavi in Repubblica hanno raccontato le vicende storico architettoniche della antica struttura conventuale in parte divenuta sede museale ed espositiva di prestigio dello Stato. Simboli e rilievi risalenti al 1361 insieme a lapidi e decorazioni murarie sono stati i veri capitoli e i suggestivi paragrafi di un racconto sul monumento in pietra tra i più cari ai Sammarinesi.

fz