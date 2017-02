Talk About “Radio Tutti”, il Dg Carlo Romeo ospite allo #YellowFactory di Riccione



Lo #YellowFactory di Riccione, nell'ambito della rassegna "Talk About" Conversazioni in Cerca d'Autore, ha ospitato le ragazze e i ragazzi di “Radio Tutti”, il primo programma, nella storia della Repubblica di San Marino, rivolto all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione di contenuti radiofonici.

Chicco Giuliani, curatore assieme a Paolino Zanetti del programma, ha ospitato il Direttore Generale di San Marino Rtv Carlo Romeo che più di un anno fa ha fortemente voluto questo programma. Dapprima come progetto pilota, poi, visti i notevoli risultati, è presto diventato un appuntamento fisso ogni ultimo lunedì del mese.

I ragazzi, coordinati dal Servizio Disabilità dell'ISS, “affrontano con orgoglio e dignità la proprio diversità” ha affermato il Dg Carlo Romeo.