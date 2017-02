Film sulla famiglia, dalla chiesa diocesana, per la vita

Tra le iniziative culturali per la GIORNATA della VITA la Diocesi propone il film d'impegno sociale ed educativo, “COME SALTANO I PESCI”, oggi alle 21 alle medie di Serravalle



Il protagonista Matteo, interpretato da Simone Riccioni, è un giovane meccanico che sogna Maranello (il suo progetto: entrare alla Ferrari) e conduce una vita serena piena di aspirazioni con la sorellina down Giulia e i genitori credenti, impegnati nel sociale. Un giorno scopre che la sua famiglia non è quella che immaginava fino al giorno della VERITA'. La realtà gli si fa incontro disegnando un destino e desideri diversi fino ad allora inimmaginabili. Cambia il suo SGUARDO sugli altri e scopre il suo TUTTO in TUTTI quelli che incontra... Giulia, ragazzina speciale interpretata dalla splendida e accattivante attrice Maria Paolo Rosini, lo insegue e in fine lo accompagna in un lungo viaggio nel PERDONO, che ci riguarda (e tocca) tutti.

La storia è diventata anche un libro, in questo caso dopo il film, l'autore e attore protagonista, SIMONE RICCIONI, ha raccontato se stesso e le scelte definitive della sua famiglia di missionari AVSI in Africa. Dopo varie esperienze sul set e nel mondo dello spettacolo ha cominciato a parlare ai più giovani incontrandoli pubblicamente di COME SALTANO I PESCI davvero...

fz