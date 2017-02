Università: processi di internazionalizzazione, lezione su delocalizzazione e outsourcing

Continuano le lezioni della seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, organizzato in partnership con la Segreteria di Stato per il Territorio, con delega alla Cooperazione Economica Internazionale. “La gestione globale della fornitura: delocalizzazione e outsourcing” è stato il tema di oggi con il professor Alessandro Pagano.



