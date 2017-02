Sanremo 2017: i primi eliminati

Nesli-Paba e Raige-Luzi sono i primi due big ad essere stati eliminati da Sanremo 2017. Il verdetto è arrivato al termine della serata di ieri, dove gli artisti si sono esibiti nell'interpretazione di alcune cover. Il vincitore della serata è stato Ermal Meta che ha cantato "Amara terra mia", brano portato al successo da Domenico Modugno. Stasera altre quattro eliminazioni tra i big e la finale delle Nuove proposte. Tra i protagonisti della serata Lp, vero nome Laura Pergolizzi, ha portato il contributo della sua personalità fuori dagli schemi. Due i brani il super successo "Lost on You" e "Other People". Invitata da Maria De Filippi si è anche prodotta in una gara di fischio con Carlo Conti.