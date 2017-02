SANREMO 4: dopo il successo di (ieri) puntata 3

Tutto pronto per la IV serata del 67° Festival di Sanremo con ospiti e soprese dopo il successo della puntata di ieri con tanti personaggi e le cover dei vecchi successi reinterpretati dai “big”

Ascolti in crescendo sempre intorno al 50% di share ben oltre i 10 milioni aspettando l'exploit del sabato . La gara continua con il televoto sempre più importante rispetto alle giurie qualificate per “campioni” e “nuove proposte”. Stasera all'Ariston ancora 20 “big” per 16 posti finali e il vincitore dei “giovani” 2017. Ospiti speciali di puntata, tra gli altri, Luca Zingaretti e il dj Robin Schulz. In fine l'omaggio musicale a Giorgio Moroder, presidente di giuria. Fiori (sammarinesi! Bellissimi e di successo), abiti e gossip continuano...

Riassunto della puntata precedente per arrivare preparati: fuori tutte le coppie canterine in concorso (compresi i riminesi) vince a sopresa il campionato delle cover l'italo albanese Ermal Meta con AMARA TERRA MIA di Modugno. Crozza pungente e fuori dai denti come sempre dice quel che vuole e fa politica ridendo (e facendo ridere...) imperversando anche a San Remo in pratica torna in Rai a reti pubbliche e private unificate (visti gli ascolti alla Totti).

III puntata da incorniciare con 2 talenti musicali e canori particolarissimi: Mika ormai italianissimo d'adozione e la originalissima LP (Laura Pergolizzi) sofisticata newyorkese figlia di irlandesi ed emigrati del Sud Italy.

Una menzione per i bambini dell'Antoniano e dei “Reciclados” dalle favelas per l'Unicef. Inno d'amore con l'ostetrica novantenne Maria che ha dato tutta la sua vita per la vita dei 7642 bambini nati con lei e i 105 anni della nonnina Mariuccia che canta in sala QUEL MAZZOLIN DI FIORI sanremesi e un po' sammarinesi.

fz