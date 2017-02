GIACOBAZZI "Io ci sarò" a SAN MARINO

Arriva al Nuovo di Dogana, Giuseppe Giacobazzi, fuori abbonamento domani, domenica 12 febbraio alle 17 e 21, con il nuovo spettacolo IO CI SARO'

Un testo di viaggio scritto in movimento (treno, auto, aereo, nave; e anche a piedi...) dal comico romagnolo che finalmente parla di sé in modo intimista e a tratti malinconico (si fa per ridere...), e dice del suo IO CI SARO': “a 53 anni mi ritrovo una figlia di 3 anni per cui penso ai nipotini...”; e a loro dedica il suo personalissimo “videomessaggio teatrale” in uno spettacolo davanti al pubblico di oggi rivolto al domani. Nuovi Linguaggi per il futuro (dei nipoti) a venire sperando che tra 25 anni sappiano ancora cos'è il cabaret... magari senza la televisione.



fz