Il giorno (xxv) del Malato nel giorno di Lourdes aspettando Fatima

Giornata del Malato in Repubblica celebrata all'Ospedale di Stato con la messa in cappella presieduta dal vescovo Turazzi insieme ai volontari dell'USTAL che hanno promosso visite agli ammalati per l'intera giornata



Nelle case di riposo e ospedali di tutta la diocesi l'UNITALSI-USTAL (i volontari del trasporto malati a Loreto e Lourdes nei 3 vicariati diocesani) hanno visitato e consolato anziani e pazienti ricoverati di tutte le età con umiltà nella la preghiera portando la Santa Eucaristia. Oggi, XXV appuntamento mondiale voluto da San Giovanni Paolo II, Il Vangelo di Luca esorta, nel giorno della memoria liturgica della apparizione mariana di Lourdes, ad esercitare la vocazione di accompagnare i fratelli sofferenti ogni giorno. Famigliari, cittadini impegnati e degenti, hanno partecipato alle iniziative della chiesa sammarinese per gli infermi. Una cartolina con la preghiera del malato in ogni casa e parrocchia segna la strada del pellegrinaggio della vita nell'anno del 100° anniversario del miracolo di Fatima testimoniato a San Marino dal CUORE IMMACOLATO di MARIA proprio in Valdragone.

fz