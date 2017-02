Il Codice sul volo di Leonardo da Vinci esposto a Roma per la prima volta

E' la prima delle iniziative in programma per i 500 anni dalla morte del maestro toscano

Ai Musei Capitolini di Roma la mostra “Leonardo e il Volo”, e per la prima volta nella Capitale viene esposto il Codice sul volo degli uccelli, custodito a Torino sin dalla fine del 1800.



Il Codice sul volo degli uccelli, che raccoglie la summa delle intuizioni elaborate da Leonardo sul volo, per la prima volta a Roma, ai Musei Capitolini, fino al 17 aprile.

Uno studio meticoloso che lo spettatore può vivere in prima persona, come a seguire le geniali intuizioni del maestro, grazie al percorso multimediale, visto che il codice è esposto in una scatola climatizzata per mantenerne il corretto livello di umidità. E quello capitolino è solo il primo passo di una serie di celebrazioni.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Claudio Giorgione direttore museo della scienza Leonardo da Vinci, e a Pietro Folena presidente associazione culturale Metamorfosi