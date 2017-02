Adele sbanca i Grammy Awards. Nessun premio per l'Italia

Vincitrice dei Grammy Awards 2017, Adele che si è portata a casa ben 5 grammofonini d'oro, i più importanti: Best Record of the Year, Best Song of the Year e Best Pop Solo Performance per Hello, Best Album of the Year e Best Pop Vocal Album per 25.

'Scusate, non posso fare come l'anno scorso – ha esordito la cantante sul palco dello Staples Center di Los Angeles - Scusate se sto sudando. Non posso andare avanti, per rispetto nei confronti di George Michael. Ricominciamo''. Adele, tradita dall'emozione, ha fermato tutti chiedendo di iniziare da capo l'esibizione di Fast Love, il brano del 1996 scelto per rendere omaggio a George Michael, morto all'età di 50 anni lo scorso Natale.



Nessun premio per l'Italia. Laura Pausini, candidata con Similares nella categoria Best Latin Album, e' stata sconfitta da Jesse & Joy con Un Besito Mas. Il tenore Andrea Bocelli, nominato con Cinema nella categoria Traditional Pop Vocal Album, cede il passo a Willie Nelson. Nulla di fatto per il maestro Ennio Morricone, nonostante le due candidature ricevute: per la Migliore Colonna Sonora con The Hateful Eight di Quentin Tarantino e per la Migliore Composizione Classica con L'Ultima Diligenza di Red Rock, sempre dal film The Hateful Eight. Torna a mani vuote anche l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che era candidata per Verismo nella categoria Best Classical Solo Vocal Album.