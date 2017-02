"1 Billion Rising Revolution”: il flashmob contro la violenza su donne e bambini

Torna oggi in tutto il mondo il “1 Billion Rising Revolution”, il flashmob di solidarietà contro la violenza su donne e bambine. Anche a San Marino, da tre anni, un gruppo di uomini e donne aderisce all'appuntamento. Questo pomeriggio si sono ritrovati all'Atlante per testimoniare insieme nel nome del claim del 2017 - “spezzare le catene”. Nel pomeriggio, la realizzazione di un video da condividere e mettere in rete insieme a contributi e i documenti che in tutto il mondo verranno realizzati dagli aderenti al movimento.

“One billion rising” oggi anche a Rimini, invocando una rivoluzione che sia prima di tutto culturale. Ricordando il caso estremo di Gessica Notaro – la giovane riminese sfregiata con l'acido dall'ex – richiamano tante realtà fatte di piccoli e grandi abusi: 346 accessi ai servizi gestiti dal Comune per consulenze, 75 accessi di donne presentate dopo aver subito violenza, oltre agli accessi curati dagli sportelli della Casa delle Donne e curate da “Rompi il Silenzio”, che registra 56 accessi allo sportello antiviolenza e 134 allo sportello di sostegno psicologico, 64 allo sportello legale.