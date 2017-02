Negli scatti di Marco Guidi il rapporto speciale tra fedeli e malati in pellegrinaggio a Loreto

Tante foto quanti sono i momenti di vicinanza, solidarietà e difficoltà che vivono ogni giorno i malati e i fedeli in visita al santuario di Loreto. Da oggi fino alla fine di marzo a Dogana saranno in mostra le immagini del fotografo Marco Guidi scattate durante i pellegrinaggi religiosi nel comune marchigiano. “Loreto: Relazioni di un turismo religioso” il titolo.



Un'esposizione che ha come protagoniste le persone, ma allo stesso tempo il rapporto e l'amicizia che si crea tra giovani e anziani, tra uomini e donne di fede e malati. La personale – aperta dal lunedì al sabato e ospitata dal negozio San Marino Fotocine Professional – è anche un racconto dell'attività di Guidi come volontario nella città mariana.



mt