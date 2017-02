50 sfumature di biancazzurro: il film evento di San Valentino arriva anche a San Marino

Sull'onda della festa degli innamorati anche in Repubblica si proietta 50 SFUMATURE DI NERO dopo il successo di pubblico, soprattutto femminile, in riviera

Le sfumature sarebbero almeno 150 visto l'andazzo del romanzo erotico inglese della JAMES suddiviso in 3: GRAY, DARKER, FREED ( rosso e liberato, finale con matrimonio riparatorio...).

Il sequel a tinte sadomaso nella sua versione II, NERA, porta già i germi della ROSSA. Girata in contemporanea la 150^ sfumatura uscirà al prossimo San Valentino 2018 con luna di miele in Francia e gravidanza relativa di ANASTASIA che dovrà fronteggiare umori e bollori del giovane CHRISTIAN nei panni del papà ingrifato ormai senza vizietti fuori casa pronto al vero amore... ( sarà!? ma questa è un'altra storia e si vedrà).

La visione DARKER di successo in multisala già dal 9 febbraio scorso arriva in Repubblica in anticipo da giovedì per il weekend con tante aspettative al botteghino borghigiano vista la preponderanza statistica femminile sammarinese in fasce d'età appetibili...

fz