Sergio Rubini interpreta 'Il Gattopardo'



Questa sera al Titano in scena 'Le buone maniere- i fatti della Uno Bianca' con Michele di Giacomo

Domenica prossima alle 16.30 al Teatro Titano, ultimo appuntamento pomeridiano con Lo schermo sul leggio - Ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film, la rassegna ideata da Ivano Marescotti che mette in correlazione teatro, cinema e letteratura all’interno della Stagione Teatrale di San Marino Teatro.

In scena Il Gattopardo interpretato da Sergio Rubini e tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, abbinato alle immagini del capolavoro di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale ed Alain Delon.

Interprete d’eccezione sul palcoscenico del Titano Sergio Rubini, un protagonista del cinema, passato da attore a sceneggiatore, fino a regista, con un successo glorificato dalla critica.

Al termine della rappresentazione Paolo Rondelli condurrà una breve conversazione con il protagonista.