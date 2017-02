THE BIG COLLECTION: maioliche in mostra al Museo di Stato

Al Museo di Stato inaugurata la mostra THE BIG COLLECTION sulle maioliche artistiche tra Otto e Novecento 100 pezzi artistici dalla collezione privata del sammarinese Carlo Barulli in una mostra a cura di Giuliana Gardelli alla presenza dei responsabili pubblici insieme a studiosi ed esperti degli Istituti Culturali. I pezzi istoriati della stagione figurativa classica umbra, marchigiana e fiornentina, saranno esposti sino al 28 maggio con il patrocinio della Segreteria alla Cultura. Manufatti pressochè sconosciuti e opere rare di diversa provenienza di vari autori (Molaroni, Ginori, Santarelli,Minghetti, Cantagalli e Farina) mai proposti prima a San Marino. Piatti, anfore, fiasche e diverse forme di acquasantiere in tipologie e decori della maiolica italiana da sempre apprezzata in tutto il mondo.