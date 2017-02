Sul "leggio" di Sergio Rubini a San Marino si vede Visconti (Delon - Cardinale)

Ultimo appuntamento in rassegna, domenica 19 febbraio alle 16.30, al TITANO Sergio Rubini per LO SCHERMO SUL LEGGIO racconta IL GATTOPARDO sulle immagini del film di Visconti



Segue conversazione e convivio con degustazione a tema ( nel ridotto del bel teatrino di Città) che accompagnano il reading dando al libro visto col film il sapore della Sicilia.

Grandi autori (Tomasi e Visconti) e splendidi attori (Delon in coppia con la Cardinale), un divulgatore d'eccezione SERGIO RUBINI (attore e regista, autore ironico di cinema e teatro, uomo del sud sceneggiatore d'atmosfere meridionali molto amato da Fellini) con un testo immenso come IL GATTOPARDO. Ci sono gli ingredienti per un 'ricevimento sammarinese' finale, nobile e popolare, aperto ai cittadini. Marescotti aveva ragione la sua formula teatrale (LO SCHERMO SUL LEGGIO) si adatta al cinema con la letteratura stanno bene anche in cucina...

fz