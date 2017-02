Il mare di Manchester al cinema in riviera

Weekend in multisala con MANCHESTERN BY THE SEA il film di Kenneth Lonegan premiato al Golden Globe e candidato all' Oscar 2017 considerato tra i migliori 10 film dell'anno negli USA

Casey Afflek (attore protagonista che interpreta l'ombroso Lee Chandler) e il mare... o meglio l'Oceano molto, molto, americano del Massachussets: spazi d'acqua, porticciolo della cittadina costiera, MANCHESTER BY THE SEA, barche da pesca. Ecco cos'è il NORT SHORE solo in America c'è un luogo così (un posto dell'anima in cui è ambientata la storia operaia di idraulici e pescatori basata su un adolescente rimasto orfano, uno zio solitario venuto da Boston -altra città unica e irripetibile degli States – e tanto amore... disperso nel fuoco di un olocausto famigliare sciolto nell'acqua salata dell'Atlantico). Come può un uomo resistere a tanto dolore in un mare di solitudine dopo tanti abbandoni (figli, moglie, fratello e amici di un tempo) scopre che il passato ha un presente (il nipote sedicenne Patrick) e il futuro un oggi, adesso!, lui...



fz