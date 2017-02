Teatro: intervista a Rubini per l'ultimo appuntamento con “Lo schermo sul leggio”

L'attore Sergio Rubini in scena nel pomeriggio al Teatro Titano per la rassegna “Lo schermo sul leggio” curata da Ivano Marescotti. “Il Gattopardo” l'opera scelta per

quest'ultimo appuntamento 2017. Sergio Rubini ha letto alcuni passi del romanzo di Tomasi di Lampedusa, alternati alla proiezione del film diretto da Luchino Visconti. Poi l'attore ha conversato sul palcoscenico con il direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli.

Nel video l'attore Sergio Rubini, intervistato poco prima di salire sul palcoscenico.