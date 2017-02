Torna il Festival della Magia: mistero, numeri e sorprese per le vie di San Marino

Presentata la nuova edizione della manifestazione, al 20esimo anno

Mistero, sorpresa e incanto per le vie di San Marino, con giocolieri, show di bolle di sapone e numeri di prestigio. E' in arrivo il Festival Internazionale della Magia, dal 9 al 12 marzo. Lo spettacolo comincerà giovedì alle 21 allo Stadio di Fiorentino, dove la Nazionale Italiana Prestigiatori se la vedrà con i giornalisti sammarinesi. Se i colleghi cronisti supereranno la serata senza essere tramutati in qualcosa o qualcun'altro, la manifestazione andrà avanti senza problemi nei tre giorni del weekend, tra giochi in strada, il Galà Internazionale della Magia e momenti dedicati ai più piccoli. Al Kursaal ci saranno congressi aperti ai maghi, ma anche un campionato di categoria. E per chi vuole iniziare a muovere i primi passi, una scuola aperta a tutti.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al mago Gabriel che annuncia gli ospiti della 20esima edizione