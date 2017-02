DIO c'è per te?!

La Fondazione TONIOLO di Milano porta i suoi studi sull'universo giovanile a Domagnano in curia grazie alla diocesi il quadro che emerge dall'indagine “DIO A MODO MIO” sulla fede dei ragazzi

Focus sul “rapporto tra giovani e fede” proposto dagli Amici dell'Università Cattolica per la Pastorale giovanile della Diocesi. L'incontro di Domangnano nella sede della curia ha visto la presenza di giovani, educatori e sacerdoti, dei 3 vicariati. Hanno partecipato alla tavola rotonda il vescovo sammarinese Turazzi e la curatrice dello studio universitario sul credo religioso degli studenti, la sociologa Rita Bichi, autrice del libro “DIO A MODO MIO”. E' VERO CHE I RAGAZZI NON CREDONO? Questa la domanda a cui lo studio cerca una risposta articolata proposta anche ai nostri catechisti e ai responsabili più giovani delle associazioni laicali. I temi dibattuti riguardavano le relazioni, le risposte alle domande più incessanti, le responsabilità e l'ascolto di chi dovrebbe educare e di chi viene educato (con tutte le fragilità del caso) non soltanto nella famiglia cristiana e in parrocchia.

fz

INTERVISTA: RITA BICHI Docente Sociologia Università Cattolica di Milano