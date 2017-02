SGARBI-CARAVAGGIO in mostra a SAN MARINO

Vittorio Sgarbi in Repubblica racconta il suo Caravaggio frutto di una lezione magistrale con musica e immagini in "visual art" domenica sera al Nuovo di Dogana fuori abbonamento ore 21

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio e Vittorio Sgarbi il polemista noto critico d'arte considerato l'affabulatore mediatico (l'incazzato!) più popolare d'Italia.

SGARBI: Impeto, tempesta ed eloquenza (anche erudita), mai scontate di uno studioso di livello internazionale capace di fare spettacolo vero maneggiando l'arte con gusto e cultura divulgativa.

CARAVAGGIO: lombardo e geniale vissuto a Roma e Napoli mescolando la sua umanità con la pittura tra eccessi e splendori mai scontati, artista per questo popolarissimo, anche in epoca moderna (sin dal XX secolo almeno).

INSIEME: i due (professionisti di gran mestiere) danno vita al teatro figurativo pittorico che è sempre una primissima (una prova generale) in ogni piazza e data, il bozzetto o il disegno a matita (preparatorio) sotto la tela, sono già un capolavoro firmato SGARBI-CARAVAGGIO.

fz