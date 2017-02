Meeting: un albero come simbolo "Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo" è il tema

Scelto il manifesto della prossima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, da domenica 20 a sabato 26 agosto a Rimini Fiera. Un albero, un simbolo compagno dell'uomo da sempre, questa l'immagine da cui è nata l'idea realizzata da Bruno Monaco, grafico riminese. Il titolo della XXXVIII edizione pone l'accento sul bisogno di riappropriarsi di quello che ci è stato lasciato in eredità ma soprattutto sui passi, sul cammino, sul lavoro di ognuno, necessari per riguadagnare questa eredità. Come un albero - ha commentato Monaco - che dalle proprie antiche e solide radici trae energia vitale per rigenerarsi, crescere e dare nuovi frutti ad ogni stagione. "Che cosa abbiamo ereditato? Valori? Una storia? Delle verità? Queste domande saranno il cuore del prossimo Meeting - spiegano gli organizzatori - Ciò che desideriamo per il Meeting 2017 è che possa essere, in ogni suo particolare, un luogo di dialogo reale dove condividere la ricchezza e la bellezza di cui ognuno è portatore".