Oscar: "La La Land", anzi no. Vince "Moonlight" dopo un 'pasticcio'

Il cambio di premio nel pieno del discorso di ringraziamento

Finale incredibile agli Oscar 2017. "Moonlight" vince come Miglior film dopo che, per errore, il premio era stato assegnato a "La La Land". Il musical, che aveva incassato il record di nomination, porta a casa il maggior numero di premi tra i quale miglior regia (Damien Chazelle) e miglior attrice protagonista (Emma Stone). Miglior attore protagonista è Casey Affleck mentre per i non protagonisti premiati Viola Davis e Mahershala Ali. L'Italia vince col premio miglior trucco andato a Bertolazzi e Gregorini per 'Suicide squad'. Nessun premio invece per 'Fuocoammare' di Rosi. C'è un po' di Belpaese anche nel miglior corto d'animazione 'Piper' del regista d'origini italiane Barillaro.



Ecco tutti i premi dell'89ma edizione degli Oscar:



MIGLIOR FILM: Moonlight

MIGLIOR REGIA: Damien Chazelle (La La Land)

MIGLIOR ATTORE: Casey Affleck (Manchester by the sea)

MIGLIOR ATTRICE: Emma Stone (La La Land)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Mahershala Ali (Moonlight)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Viola Davis (Barriere)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: Manchester by the sea

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Moonlight

MIGLIOR FILM STRANIERO: Il cliente (Iran)

MIGLIOR FILM ANIMAZIONE: Zootropolis

MIGLIOR FOTOGRAFIA: La La Land

MIGLIOR SCENOGRAFIA: La La Land

MIGLIOR MONTAGGIO: La battaglia di Hacksaw Ridge

MIGLIOR COLONNA SONORA: La La Land

MIGLIOR CANZONE: City of Stars (La La Land)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI: Il libro della giungla

MIGLIOR SONORO: La battaglia di Hacksaw Ridge

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO: Arrival

MIGLIOR COSTUMI: Animali Fantastici e dove trovarli

MIGLIOR TRUCCO: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson (Suicide Squad)

MIGLIOR DOCUMENTARIO: O.J.: Made in America

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO: The White Helmets

MIGLIOR CORTO: Sing

MIGLIOR CORTO D'ANIMAZIONE: Piper.