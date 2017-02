Martedì grasso, la scuola di Serravalle si colora di maschere e abiti

Poche volte durante l’anno si amano i primi giorni della settimana. Il martedì grasso, un po’ come Pasquetta, è uno di questi. Rinomato per essere la conclusione della settimana di carnevale, animato da colorate e vivaci sfilate, è una festa celebrata nei paesi a tradizione cattolica e diffusa in tutto il mondo. A Serravalle si festeggiare alle scuole elementari.





Costumi diversi che spesso danno sfogo alle passioni dei bambini. Chi ama le principesse non perde occasione per indossare abiti sfarzosi, abbelliti da gioielli, scettri e corone. Ovvio, anche i gusti maschili devono esser rispettati. Via libera a tutine rosse e azzurre in ricordo dell’uomo ragno. Le maschere sono la consuetudine, così come anche i dolci. Sfrappole, chiacchiere, castagnole o frittelle. Una settimana di golosità e di peccati di gola, che tanto peccati non sono: d’altronde è martedì grasso.



Serena Santoli