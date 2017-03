LAVORI di DONNE in teatro per il cinema

Per Visioni Con..Giunte “Profili di donna -figure femminili nel cinema di oggi” in rassegna al Concordia, LAVORATRICI, in collaborazione con gli Istituti Culturali, Authority Pari opportunità e Commissione Pari Opportunità

Sul grande schermo di Borgo Maggiore serata dedicata al docu-film LAVORATRICI di Alessia Di Giovanni sul progetto drammaturgico e teatrale di Nasca Teatri di Terra con la Provincia di Lecce. Lavoro sperimentale divenuto un documentario sulle prove e il laboratorio dell'attore-regista Ippolito Chiarello con le venti attrici.

Partendo dalla vita vissuta delle partecipanti, dalle loro esperienze di donne, madri, fidanzate, sorelle, figlie, piano piano prende forma un racconto recitativo fatto di parole, gesti, battute. Azioni di gruppo, legami (e contrasti), piccole verità raggiunte con fatica, a volte confuse, a volte nette e taglienti.

dedicata alla memoria di Paola Clemente, 49 anni morta di fatica il 13 luglio del 2015 nei campi di Puglia: lavorava 12 ore al giorno per 27 euro. Le donne sono le vittime più numerose dei caporali, e spesso subiscono anche molestie e violenze sessuali.

L’auspicio delle Giunte è quello di stimolare, per mezzo di un documentario, una riflessione sull’odierna condizione femminile in ambito lavorativo e famigliare ancora difficile e problematica nel paese.

fz