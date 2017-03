LUCIO DALLA, ricordi... in un lungometraggio bolognese

In questi giorni cinque anni fa moriva d'infarto dopo un concerto a Montreux il cantautore LUCIO DALLA lo ricorda un docu-film in programmazione a Bologna dal titolo emblematico CARO LUCIO TI SCRIVO

“Ancora non riesco dopo tanti anni a 'digerirne' la fine mi manca (in tutto) l'uomo a cui devo la vita artistica” - scrive Samuele Bersani a 5 anni dalla improvvisa morte dell'amico e maestro LUCIO DALLA.

A Bologna dall'1 all'8 marzo per ricordare il cantautore c'è CARO LUCIO TI SCRIVO il docu-film di Riccardo Marchesini, lungometraggio originale con immagini e ricordi inediti, tratto dal progetto teatrale dello sceneggiatore Cristiano Governa.

Compiva 69 anni in quei giorni Lucio Dalla: il 4 marzo, 3 giorni dopo la morte..., ci piace pensare che sarebbe tornato, a casa. Ricorre quindi il suo 74° compleanno ed è più vivo che mai in ognuno di noi canta ancora.

fz