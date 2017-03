SPLIT e MANCHESTERN due film di prim'ordine al Concordia

Prime americane di successo anche a San Marino arrivano MANCHESTER BY THE SEA film da oscar per il miglior attore (Casey Afflek) e l'ultimo thriller mozzafiato psicologico SPLIT protagonista d'eccezione James McAvoy in 9 parti diverse

Due grandi interpreti di cinema per due pellicole basate sul mestiere dell'attore ben oltre il set, le pose o gli effetti speciali. Parliamo del neo premio oscar Casey Afflek nell'opera che gli darà sicuramente la fama mondiale meritata. Una storia 'adattata' a lui nel dramma di un uomo “solitudinario” toccato dalla vita e trascinato dal destino fino allo stupore della fine... un nuovo inizio.

Nessun altro attore americano, invece, prima di James McAvoy aveva affrontato 23 personalità in 9 personaggi tutti in scena nell'horror 'psichiatrico' ben oltre il patologico... in cui il regista d'origine indiana Shyamalan (THE KING OF TWIST: ormai uno stile filmico) ha inserito i suoi demòni e le paure degli americani ormai multiple e globalizzate come le nostre. Oggi anche senza i social si devia facilmente dalla normalità, basta essere un tantino diversi... come il nostro Kevin, protagonista psicopatico, tratto dal caso di cronaca vera di Billy Milligan nel libro UNA STANZA PIENA DI GENTE scritto da Daniel Keys.

