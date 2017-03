FORUM sammarinese: crocevia internazionale del dialogo interreligioso

Il FORUM DEL DIALOGO II edizione, promossa da 15 associazioni culturali sammarinesi e dalle Giunte di Castello col patrocinio della Reggenza e del Congresso di Stato insieme al Consiglio d'Europa, San Marino “crocevia internazionale” delle diversità

Apertura pomeridiana dei lavori al Titano con il saluto del Segretario agli Esteri Nicola Renzi sul VALORE PREMINENTE DELLA DIVERSITA' “contrapponendo ai muri solo ponti” (inclusione e ospitalità) a precedere l'introduzione, con una “preghiera mariana” in un abbraccio comune a ebrei e mussulmani, del vescovo Turazzi all'INCONTRO INTERRELIGIOSO tra i monoteismi (in video il saluto di Rav. Caro da Ferrara).

Ospiti internazionali per la pace,la vita, la collaborazione umanitaria che valorizzi le differenze socioculturali nonché di fede. Quest'anno ci saranno tesimonianze dal mondo dello spettacolo e della attualità nel sociale (esperienzialità): salute, disabilità, esistenza.

In chiusura giornaliera lavori l'intervento di Guido Bellatti Ceccoli ambasciatore sammarinese al CdE (Consiglio d'Europa) sul ruolo del Titano nel dialogo interreligioso europeo.

INTERVISTE:

S.Em. ZERVOS GENNADIOS Arcivescovo ortodosso per Italia e Malta

Mons. MARCO ZUPPI Arcivescovo di Bologna

YUSUF PISANO Responsabile Emilia Romagna COREIS