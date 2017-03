Repubblica Futura invita alla riflessione sul fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni dei genitali femminili

Verso la Festa della Donna: domenica 5 marzo iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza di genere, con la proiezione del film "Difret - il coraggio per cambiare"

Spose bambine: ogni anno 5 milioni di casi nel mondo, 70 mila muoiono di parto. E' l'Unicef a lanciare l'allarme su un fenomeno che ha ormai raggiunto numeri da capogiro, spesso nell'indifferenza generale. A pochi giorni dalla Festa della Donna, Repubblica Futura accende i riflettori proprio sul dramma dei matrimoni in età minorile e promuove l'incontro “Verso una stagione di diritti: non dimenticando l'esistente”. Verrà proposto un focus sulla situazione in Etiopa, tra i Paesi che più incoraggiano queste unioni, con la proiezione del film del 2016 “Difret, il coraggio per cambiare”, in programma domenica 5 marzo alle 17 presso il centro sociale di Fiorentino. La pellicola, prodotta da Angelina Jolie e ambientata ad Addis Abeba, racconta la storia vera della 14enne Hirut, rapita e violentata da un uomo che la pretende in sposa nonostante l'opposizione della famiglia di lei. Per autodifesa la giovane ucciderà il suo aguzzino, sfidando sia la legge dello stato sia le regole ancestrali delle comunità rurali. Un film estremamente fedele alla realtà, anche nella fotografia, con il grande merito di stimolare alla riflessione sull'importanza della salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità umana. Al termine della proiezione spazio al dibattito con il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi ed Omar Hussen, medico italo-somalo e consulente per l'Italia del Ministero della Salute della Somalia, che porterà la testimonianza diretta di oltre 30 anni di impegno contro le mutilazioni dei genitali femminili.

Nel video l'intervista a Fabrizio Perotto, Repubblica Futura.



