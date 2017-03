Selezionati gli artisti della Biennale Mediterranea18

Gli Istituti Culturali congiuntamente all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino comunicano il nome degli artisti che parteciperanno a MEDITERRANEA18, Biennale dei Giovani Artisti, che si svolgerà a Tirana - Durazzo dal 4 al 9 maggio 2017.

I ragazzi selezionati sono: Valerio Conti per le arti applicate con l’installazione In the Corner, 2017, e il gruppo composto da Francesco Mancuso, Bruno Calza, Gabriele Maria Schieppati e Ledio Karoqja, per le arti visive, con l’installazione A house is not a home, 2017.



