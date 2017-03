Forum del dialogo: l'anno prossimo l'incontro tra le diverse generazioni

Tra gli ospiti di oggi, Simona Atzori e Marta Valente, sopravvissuta al terremoto dell'Aquila

Si è concluso al Teatro Titano il Forum del Dialogo 2017. Tra gli ospiti di giornata Simona Atzori, ballerina e pittrice disabile e Marta Valente, sopravvissuta e - per certi versi - “rinata” dopo 23 ore sotto le macerie del terremoto dell'Aquila.



Una due giorni di dialogo tra le diversità che obbliga alla riflessione. Soprattutto dopo testimonianze come quella di questa mattina quando Simona Atzori ha incantato il pubblico raccontando la sua vita senza limiti. Pur nascendo senza braccia ha raggiunto livelli di eccellenza nella danza classica, nella pittura ed anche nella letteratura.

Nel pomeriggio altra testimonianza toccante, sulla resilienza. La capacità, cioè, di riprendersi e diventare anche piu' forti di prima, dopo le difficoltà. Ne sa qualcosa Marta Valente: per 23 ore ha lottato per sopravvivere sotto le macerie del terremoto dell'Aquila, dove frequentava l'università. In seguito si è laureata ed è diventata ingegnere.

Il Forum del Dialogo, si realizza anche grazie al gioco di squadra di numerose associazioni e quest'anno ha fatto da capofila il Comitato Paralimpico .

Si pensa già alla terza edizione del forum del dialogo e il tema, su proposta del coordinatore scientifico - il professor Renato Di Nubila, è stato approvato dalla platea per alzata di mano: sarà il dialogo tra le diverse generazioni.



luca salvatori



Nel video le dichiarazioni di Simona Atzori, Marta Valente, Rita Morganti, Renato Di Nubila