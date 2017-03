In Italia smart 7 telefonini su dieci

Cresce in Italia la diffusione degli smartphone: 7 telefonini su 10 sono di tipo "smart", quota in aumento negli ultimi 12 mesi. A scattare la fotografia è la comScore che però rivela anche che i modelli tradizionali, seppur in calo, resistono: il 27% ha infatti un cosiddetto 'feature phone', cellulare con cui si può solo parlare e inviare sms. Per gli smart, marchi di riferimento sono Samsung (40%) e Apple (19%), anche se Huawei incalza, con una quota del 12% e una crescita del 132% in termini di utenti.