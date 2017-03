Il "mancino" Cevoli posa per Michelangelo stasera a San Marino

Al Nuovo di Dogana stasera fuori abbonamento PAOLO CEVOLI in “PERCHE' NON PARLI?” monologo comico, storico, d'ambientazione rinascimentale

Cencio è il garzone di Michelangelo. Assistente -tuttofare, orfanello bolognese, cresciuto dai domenicani a servizio dal sommo scultore aretino Buoanarroti con bottega di fama... a Firenze.

Il paffuto, rubicondo e riccioluto, servo di bottega farà anche il modello per un putto reggi- candelabro a mo' di angioletto nostrano un tantino romagnolo... alla Cevoli, diciamo.

“PERCHE' NON PARLI, BISCHERO TARTAGLIONE!” , così appella il piccolo omino - modello artistico, il genio della Sistina. Da qui anche il titolo dello spettacolo che IL NOSTRO (Cencio/Cevoli) con l'espediente teatrale della commedia dell'arte trasforma, un derelitto mancino ( e al tempo la sinistra era la mano del diavolo!?) che tartaglia, in un uomo stupito davanti alla bellezza della creazione in cui Dio tocca il dito di Adamo che allunga verso l'infinito la su mano sinistra...!?

