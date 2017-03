San Marino LEGOLAND in BATMAN a Borgo

Al Concordia in programmazione anche pomeridiana l'ultimo cartoon della Warner, LEGO BATMAN, che ha spopolato negli States

Grandi voci narranti e bei doppiaggi per i personaggi della lego trasformati dall'animazione in computer grafica in veri e propri avvincenti attori del film BATMAN e ROBIN con tutti i cattivi del caso. Gotham City e Joker in zona fantasma si combattono con tutti gli alleati e i nemici di turno per salvare un mondo ispirato a legoland che sembra un movie di Hollywood.

fz