DELILAH GUTMAN, pianista creativa, si racconta per immagini in musica

Esce il cd 7 CANTI D'ACQUA per viola e pianoforte nella raccolta CASTIGLIONI - GUTMAN, 1952-2016 con Laura Catrani e Rephael Negri suona e compone anche la pianista riccionese d'adozione

Delilah Gutman è una compositrice d'origine americana nata a Madrid che vive in Italia tra Milano e Riccione. Fa ricerca musicale e produce eventi culturali multimediali di respiro internazionale ma resta una musicista. E' pianista e ha composto musica elettronica scrivendo con Niccolò Castiglioni. Collabora con vari autori per installazioni artistiche e video in poesia e letteratura oltreché per la pittura espositiva e le collettive. Ha coordinato mostre d'arte moderna e contemporanea.

Nel video l'intervista a Delilah Gutman, compositrice e gallerista