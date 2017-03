Salute: dalla Svezia arriva il decalogo per allungare la vita di 10 anni

Tutto ricomincia da dove finisce la lettura de "La guida scandinava per vivere 10 anni in più".

Dopo l'ultima pagina bisogna solo mettere in pratica dieci piccoli gesti quotidiani per rafforzare il sistema immunitario.

La ricetta è di Bertil Marklund medico specializzato in salute pubblica, autore di questo caso editoriale in Svezia ed, in corso di traduzione, in 23 Paesi. Individuato il nemico: l’infiammazione.

L'attività fisica costante riduce il rischio di 30/40 malattie. L'ideale quindi è la palestra o la corsa tre volte a settimana. In caso di lavoro sedentario davanti al pc, alzarsi ogni tre quarti d’ora. Priorità combattere lo stress, recuperare, respirare, perdonare e perdonarsi, ridurre le aspettative.

Il sonno è fondamentale: 7 le ore che servono in media, un consiglio: mettere via smartphone e tablet, fare in modo di restare al buio. Poi un tocco di sole, con una passeggiata per attivare la vitamina D.

Tra gli alimenti scegliere antiossidanti, come Omega-3 e Omega-6, i cibi a basso indice glicemico, fibre e probiotici. Meglio limitare la carne e assumerla preferibilmente bianca, evitare i cibi precotti. Bere acqua e non disdegnare il vino rosso, anche il caffè ha un effetto positivo. Evitare il sovrappeso, tenendo sotto controllo l'accumulo sul girovita.

Per avere una bocca sana bisogna seguire la regola del due: spazzolare i denti con due centimetri di dentifricio al fluoro per almeno due minuti, due volte al giorno

L'ottimismo aiuta, come gli affetti che vanno curati: allontano il rischio di morire di ictus, più elevato per chi vive solo, e di ammalarsi di Alzheimer, doppio per chi si sente solo.



VA