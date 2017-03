Storia; il ricordo dello storico Antonio Brancati

Pesarese di adozione, era nato a Benevento il 2 febbraio 1919, Brancati ha sempre vissuto in città.

Studioso e divulgatore della grande Storia ma anche di quella cittadina, tutta pesarese. Il professore universitario Antonio Brancati, morto a 92 anni, ha messo in fila pubblicazioni piccole e grandi su fatti, avvenimenti e personaggi del nostro Novecento. Dal 1974 al 2009 è stato direttore della Biblioteca Oliveriana per restarne poi presidente onorario.

"Amava definirsi non direttore ma conservatore, e lo ha fatto perchè il patrimonio della biblioteca lo ha arricchito e catalogato" ha spiegato Riccardo Uguccioni, presidente Ente Olivieri.

Brancati è stato un “nume tutelare” di Pesaro, e alla città, nel 2012, ha lasciato il suo Fondo di 5600 monografie, un patrimonio che raccoglie filologia classica, arte e scienze umane. "Era noto in tutta Italia ed ha avuto una grande intuizione allegando i documenti ai fatti storici che raccontava nei suoi libri" ha concluso Riccardo Uguccioni, presidente Ente Olivieri. Nel video l'intervista a Riccardo Uguccioni, presidente Ente Olivieri.