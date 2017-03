Alan Friedman presenta “Questa non è l’America”, il mondo secondo Trump



Appuntamento il 9 marzo, alle 18.40, presso l'Università di San Marino. L’ingresso all'evento è libero.

“Rivelazioni shock, storie inedite e retroscena che svelano i segreti del Paese di Trump”. Così la casa editrice Newton Compton Editori annuncia “Questa non è l’America”, l’ultimo libro di Alan Friedman che giovedì 9 marzo, alle 18.40, sarà all'Antico Monastero di Santa Chiara di San Marino per una presentazione pubblica.

La penna del famoso giornalista offrirà la risposta ad una serie di domande sul passato recente e sul presente degli Stati Uniti, attraverso voci che coinvolgono persone comuni e figure di primo piano della politica e dell’economia a stelle e strisce. Uscito in febbraio, il volume ha velocemente conquistato la casella numero uno nella classifica settimanale dei libri più venduti in Italia.

La presentazione, organizzata dall'Università degli Studi di San Marino in collaborazione con la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, sarà moderata dal Direttore Generale della San Marino RTV Carlo Romeo e vedrà l'intervento del Segretario agli Affari Esteri Nicola Renzi.