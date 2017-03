La cultura del gioiello protagonista di una conferenza in Ambasciata

In occasione della Giornata del Design Italiano nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia a San Marino promuove la conferenza “Il linguaggio del gioiello italiano fra tradizione e design”, tenuta da Anna Fiorelli, storica del gioiello e già curatrice della mostra “Antonio orafo da San Marino”. In apertura l'Ambasciatrice Barbara Bregato ha posto l'accento “sull'evidente collegamento tra gioiello e design tout court; gioiello – ha sottolineato - come emblema della creatività e produttività italiana”. Dal Rettore dell'Università di San Marino, invece, testimonianze dal mondo antico: dalla Grecia di Omero, fino all'antica Roma raccontata dai grandi storici e politici dell'epoca, secondo cui “gioielli e ornamenti sono la maniera delle donne di parlare di sé agli altri”. “Gioielli che non erano solo una moda per le donne romane – ha ricordato Anna Fiorelli – bensì un legame con la divinità”. Al centro della conferenza proprio la cultura del gioiello: come l'oggetto di valore abbia cioè rappresentato le tante età dell'uomo, dalle nozze alla nascita, finanche la morte. Seconda parte dell'incontro poi dedicato al genio nell'arte orafa contemporanea con la presentazione dei lavori dei creativi italiani provenienti per lo più dai quattro principali distretti di Valenza, Vicenza, Arezzo e Torre del Greco. Ma “per creare il nuovo bisogna conoscere il passato”: così Anna Fiorelli, nel video l'intervista.



