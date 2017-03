Dislessia, "Re Rospo" alla scuola di Murata

Conoscere per capire. Oggi alla scuola "La Quercia"di Murata protagonista il fumetto "Re Rospo", realizzato dal club Soroptimist, che affronta il tema della dislessia in maniera nuova, semplice e divertente. Creato dalla giovanissima insegnante Miriana Greggi in collaborazione con due allievi Giacomo Giovannini e Leonardo Zanotti, pagina dopo pagina il fumetto, ed il suo protagonista: "Re Rospo", aiuta ad avere informazioni sull'argomento, con una modalità facilmente comprensibile dai bambini. Il retroverso del libro contiene una guida per genitori e insegnanti con le linee guida, la legge sammarinese e italiana sulla dislessia. Una pubblicazione che aiuta a meglio inquadrare l'argomento, utile sia ai grandi che ai più piccoli. Presente anche il segretario all'Istruzione Marco Podeschi. A margine della presentazione i bambini di IV e V hanno letto al microfono alcune riflessioni sull'argomento