Note che raccontano migranti, violenza, amore: Sarah Jane Morris e Antonio Forcione sul palco del Titano

Questa sera, alle 21, al Teatro Titano torna la musica, con il duo composto da Sarah Jane Morris e Antonio Forcione. Sul palco gli artisti proporranno i pezzi del loro album Compared to What e cover di altri musicisti come Bob Dylan e Stevie Wonder. Si spazierà dal jazz al pop, passando per diversi generi musicali.



Nel video, le interviste ai due musicisti



Mauro Torresi